Відповідну інформацію повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про трагедію стало відомо орієнтовно о 21:32 13 жовтня.

Зауважте Внаслідок обстрілу Миколаєва загинули щонайменше 4 людини

Хлопчик, якого дістали з-під завалів, помер

Хлопчик, якого дістали – помер. Привезли на діаліз (мовиться про гемодіаліз – 24 канал) до обласної лікарні і там зупинка серця,

– написав Віталій Кім.

Він додав, що слів немає та справедливо назвав росіян тваринами та терористами.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва написала, що нестерпний біль розриває з середини.

"На жаль, хлопчик, за життя якого, без перебільшення, переживало все місто, якого зранку дістали з-під завалів рятувальники і за життя якого увесь день боролися наші медики, помер… Жах, сум і біль невгамовний…. Щирі співчуття родині загиблого", – сказала Замазєєва.

Посадовиця також додала, що ненавидить росіян, а також запевнила, що всі, хто натискав на гачок і хто віддавав команду – просто нелюди.

Що цьому передувало

Російські окупанти вночі проти 13 жовтня вдарили 8 ракетами С-300 по п'ятиповерховому будинку в Миколаєві. Володимир Зеленський вранці 13 жовтня розповів, що з-під завалів будинку через 6 годин дістали 11-річного хлопця, йому надавали допомогу.

Миколаїв. Унаслідок обстрілу окупантів пошкоджено п'ятиповерхівку. Рятувальники деблокували 11-річного хлопчика. Він провів під завалами 6 годин. Дитині надається медична допомога. Тривають пошуки ще семи осіб. Усі служби на місці та працюють,

– зазначив Володимир Зеленський.

Згодом Миколаївська обласна прокуратура 13 жовтня повідомила, що внаслідок нічного ракетного обстрілу Миколаєва загинули щонайменше четверо людей. Серед загиблих –працівник ДСНС.

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що дві загиблих людини – це 31-річний чоловік та 80-річна жінка.

Редакція 24 каналу щиро співчуває всім рідним та близьким загиблих людей. Росія та всі причетні до її злочинів мають бути покарані за все горе, яке вони принесли на нашу землю.

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