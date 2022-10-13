Відповідні дані підтвердила обласна прокуратура. Розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

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Станом на 11:50 відомо щонайменше про трьох загиблих внаслідок обстрілу,

– йдеться у повідомленні.

Серед загиблих працівник ДСНС

Міський мер Миколаєва Олег Сєнкевич повідомив, що внаслідок влучання ворожої ракети у човникову рятувальну станцію загинув працівник, що перебував на чергуванні.

Станом на 10:05, рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів човникової станції. Це співробітник Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України, який цієї ночі перебував на добовому чергуванні,

– зазначив Сєнкевич.