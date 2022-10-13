Нині тривають рятувальні операції. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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У Миколаєві з-під завалів дістали дитину
Як стало відомо, у будинок влучила ракета С-300. На опублікованих кадрах можна побачити, що двох верхніх поверхів просто немає.
Рятувальники дістали з-під завалів 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз її забрали до обласної дитячої лікарні.
Наразі на місці працюють рятувальники та медики. Під завалами є люди, тому тривають пошуки ще 7 осіб, з якими відсутній зв’язок.
Кім зазначив, що загалом місто було обстріляно 8 ракет С-300. Ведуться пошуки ще однієї людини.
Окупанти вкотре обстріляли Миколаїв / фото ГУ ДСНС України в Миколаївській області
Атака росіян на Миколаїв
- Перші повідомлення про вибух у Миколаєві з'явилися о 01:04. Повітряну тривогу у місті оголосили о 01:05.
Близько 4 ранку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив влучання у п'ятиповерховий житловий будинок.
У ніч проти 10 жовтня окупанти вкотре атакували Миколаїв. Ворог завдав ракетного удару ракетами ППО з комплексу С-300.
Нещодавно Миколаївщину атакували 7 дронів-камікадзе "Shahed-136". П'ять з них знищили зенітно-ракетні підрозділи Сил оборони у Вознесенському та Миколаївському районах. Втім, 2 влучили в складські будівлі. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Також окупанти вночі 2 жовтня атакували Миколаїв за допомогою іранських дронів-камікадзе. У підсумку Повітряні сили знищили 5 таких безпілотників.
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