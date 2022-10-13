Нині тривають рятувальні операції. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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У Миколаєві з-під завалів дістали дитину

Як стало відомо, у будинок влучила ракета С-300. На опублікованих кадрах можна побачити, що двох верхніх поверхів просто немає.

Рятувальники дістали з-під завалів 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз її забрали до обласної дитячої лікарні.

Наразі на місці працюють рятувальники та медики. Під завалами є люди, тому тривають пошуки ще 7 осіб, з якими відсутній зв’язок.

Кім зазначив, що загалом місто було обстріляно 8 ракет С-300. Ведуться пошуки ще однієї людини.

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