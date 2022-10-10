Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував нічні прильоти. За його словами, окупанти випустили 10 ракет С-300.

До речі Офіцерський склад Росії залишив Снігурівку на Миколаївщині, – Кім

Унаслідок обстрілу постраждали цивільні об'єкти

Як повідомив Кім, за попередньою інформацією, жертв унаслідок ракетного удару немає.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські терористи обстріляли Миколаїв близько 1 години ночі. Миколаївський міський голова теж заявив, що попередньо, без жертв.

Разом з тим, Сєнкевич заявив, що внаслідок обстрілу постраждали цивільні об'єкти. Наразі триває огляд місць обстрілів.

Ракетні удари окупантів

У ніч проти 10 жовтня Росія вкотре за останні дні завдала майже десяток ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти зруйнували житловий багатоповерховий будинок у центрі міста.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що внаслідок ракетного удару є постраждалі. Вибухи у Запоріжжі пролунали майже одночасно із сигналами повітряної тривоги.

Також зранку 10 жовтня по всій Україні, крім окупованого Криму, оголосили повітряну тривогу. Віталій Кім повідомив, що дві групи російських літаків ТУ-95 полетіли на пусковий рубіж.

Крім того, близько 8:20 з'явилася інформація про вибухи в Києві та Дніпрі.

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