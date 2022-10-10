Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Нині в Україні триває повітряна тривога, тому перебувайте в укриттях.

Важливо Ракетний терор у Запоріжжі: відомо про 1 загиблого та постраждалих внаслідок обстрілу

В Україні є загроза ракетних ударів

За словами Кіма, дві групи літаків Ту-95 (всього 8 штук) летять на пусковий рубіж (Астрахань).

Будьте обережні. Російські окупанти продовжують політику терору,

– зазначив очільник ОВА.

До речі, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук наголосив, що ворог активізує повітряну розвідку.

"Загроза ракетних атак, зокрема авіацією, ударів дронами-камікадзе – рівень високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", – сказав Братчук.

Росія нещадно обстрілює Україну

Російські окупанти у ніч проти 10 жовтня обстріляли Запоріжжя. Відомо про 1 загиблого, ще 5 постраждалих.

Для ударів по Запоріжжю ворог використав 7 зенітних керованих ракет. Також постраждала критична інфраструктура міста і помешкання цивільних громадян.

Також військові Росії завдали ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня. Внаслідок атаки по житлових будинках загинули 20 мирних жителів.

30 вересня загарбники завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на Запоріжжі. Внаслідок цього загинули 32 людини.

Нещодавно росіяни атакували центр Харкова. Попередньо – ворог запустив ракети. Пожежі виникли в одному з лікувальних закладів у центрі міста та в нежитловому приміщенні.

Зранку 8 жовтня загарбники завдали удару по Кураховому. Внаслідок цього поранень зазнали 3 людини,

пошкодилися 6 багатоповерхівок.

Нагадаємо, що протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок цього постраждала інфраструктура та мешканці більш ніж 30 населених пунктів. Серед них – Запоріжжя, Слов’янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.

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