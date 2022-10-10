Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Нині в Україні триває повітряна тривога, тому перебувайте в укриттях.
Важливо Ракетний терор у Запоріжжі: відомо про 1 загиблого та постраждалих внаслідок обстрілу
В Україні є загроза ракетних ударів
За словами Кіма, дві групи літаків Ту-95 (всього 8 штук) летять на пусковий рубіж (Астрахань).
Будьте обережні. Російські окупанти продовжують політику терору,
– зазначив очільник ОВА.
До речі, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук наголосив, що ворог активізує повітряну розвідку.
"Загроза ракетних атак, зокрема авіацією, ударів дронами-камікадзе – рівень високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", – сказав Братчук.
Росія нещадно обстрілює Україну
- Російські окупанти у ніч проти 10 жовтня обстріляли Запоріжжя. Відомо про 1 загиблого, ще 5 постраждалих.
- Для ударів по Запоріжжю ворог використав 7 зенітних керованих ракет. Також постраждала критична інфраструктура міста і помешкання цивільних громадян.
- Також військові Росії завдали ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня. Внаслідок атаки по житлових будинках загинули 20 мирних жителів.
- 30 вересня загарбники завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на Запоріжжі. Внаслідок цього загинули 32 людини.
- Нещодавно росіяни атакували центр Харкова. Попередньо – ворог запустив ракети. Пожежі виникли в одному з лікувальних закладів у центрі міста та в нежитловому приміщенні.
- Зранку 8 жовтня загарбники завдали удару по Кураховому. Внаслідок цього поранень зазнали 3 людини,
пошкодилися 6 багатоповерхівок.
Нагадаємо, що протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Внаслідок цього постраждала інфраструктура та мешканці більш ніж 30 населених пунктів. Серед них – Запоріжжя, Слов’янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.
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