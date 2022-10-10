Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Сейчас в Украине продолжается воздушная тревога, поэтому находитесь в укрытиях.

​ Важно Ракетный террор в Запорожье: известно о 1 погибшем и пострадавших в результате обстрела

В Украине есть угроза ракетных ударов

По словам Кима, 2 группы самолетов ТУ-95 (всего 8 штук) летят на пусковой рубеж (Астрахань).

Будьте осторожны. Российские оккупанты продолжают политику террора,

– отметил глава ОВА.

Кстати, спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук подчеркнул , что враг активизирует воздушную разведку.

"Угроза ракетных атак, в том числе авиацией, ударов дронами-камикадзе – уровень высокий. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", – сказал Братчук.

Россия беспощадно обстреливает Украину

Российские оккупанты в ночь на 10 октября обстреляли Запорожье. Известно об 1 погибшем, еще 5 пострадавших.

обстреляли Запорожье. Для ударов по Запорожью враг использовал 7 зенитных управляемых ракет. Также пострадала критическая инфраструктура города и жилье гражданских граждан.

Также военные России нанесли ракетный удар по Запорожью 6 октября. В результате атаки по жилым домам погибли 20 мирных жителей.

погибли 20 мирных жителей. 30 сентября захватчики нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье. В результате погибли 32 человека.

погибли 32 человека. Недавно россияне атаковали центр Харькова. Предварительно – враг запустил ракеты. Пожар возник в одном из лечебных заведений в центре города и в нежилом помещении.

атаковали центр Харькова. Утром 8 октября захватчики нанесли удар по Кураховому. В результате этого ранения получили 3 человека,

повредились 6 многоэтажек.

Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате этого пострадала инфраструктура и жители более 30 населенных пунктов. Среди них – Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодатовка.

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