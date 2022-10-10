Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Як наші військові знищують окупантів

За минулу добу українські захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за попередню добу збили 1 літак ворога Су-25, 3 БпЛА та 3 керованих авіаційних ракети Х-59.

Ворог обстрілює наші позиції

Загарбники завдають ударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок цього постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів. Серед них – Запоріжжя, Слов’янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.

Для ударів по Запоріжжю противник використав 7 зенітних керованих ракет. Вкотре постраждала критична інфраструктура міста і помешкання мирних цивільних громадян.

Яка ситуація на всіх напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Попівка, Старикове, Ворожба, Янжулівка та Миропілля;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Попівка, Старикове, Ворожба, Янжулівка та Миропілля; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та Гріньківка;

з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та Гріньківка; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Першотравневе, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. Також у районі населеного пункту Сватове ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Першотравневе, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. Також у районі населеного пункту Сватове ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зайцеве, Красна Гора, Соледар. Окрім того, окупанти замінували місцевість в районі Берестового;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зайцеве, Красна Гора, Соледар. Окрім того, окупанти замінували місцевість в районі Берестового; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівка та Мар’їнка.

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівка та Мар’їнка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка.

вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка. На Південнобузькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли в райони понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Неподалік Дудчан ворог задіяв ударний БпЛА. Загалом на напрямку окупанти здійснили до 30 вильотів БпЛА з метою ведення повітряної розвідки.

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