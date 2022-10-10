Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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Як наші військові знищують окупантів
За минулу добу українські захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.
Наша авіація протягом минулої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за попередню добу збили 1 літак ворога Су-25, 3 БпЛА та 3 керованих авіаційних ракети Х-59.
Ворог обстрілює наші позиції
Загарбники завдають ударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Внаслідок цього постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів. Серед них – Запоріжжя, Слов’янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.
Для ударів по Запоріжжю противник використав 7 зенітних керованих ракет. Вкотре постраждала критична інфраструктура міста і помешкання мирних цивільних громадян.
Яка ситуація на всіх напрямках
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
- на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Попівка, Старикове, Ворожба, Янжулівка та Миропілля;
- на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та Гріньківка;
- на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Першотравневе, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. Також у районі населеного пункту Сватове ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи;
- на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зайцеве, Красна Гора, Соледар. Окрім того, окупанти замінували місцевість в районі Берестового;
- на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівка та Мар’їнка.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка.
- На Південнобузькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли в райони понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Неподалік Дудчан ворог задіяв ударний БпЛА. Загалом на напрямку окупанти здійснили до 30 вильотів БпЛА з метою ведення повітряної розвідки.
Окупанти зазнають величезних втрат на війні в Україні
- За минулу добу на Півдні знищили 44 окупанти, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 4 танки, 10 одиниць автобронетехніки та 4 міномети 120 калібру.
- 8 жовтня російські загарбники втратили 2 БпЛА лише на Одещині.
- Також у районі селища Червоне у Бериславському району ЗСУ вдалося знищити ворожий безпілотник "Орлан-10".
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