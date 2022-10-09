Обидва безпілотники знищили сили протиповітряної оборони. Між знешкодженнями БпЛА минуло лише кілька годин.
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Зенітники збили 2 ворожі безпілотники за кілька годин
У ПК "Південь" розповіли, що близько 15:00 8 жовтня в Білгород-Дністровському районі Одещини сили протиповітряної оборони приземлили черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня. Тип ліквідованого БпЛА поки уточнюють.
Вже через 4,5 години захисники повідомили про ще одну втрату російської окупаційної армії. На підльоті з моря до Одещини ППО збила ще один ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня.
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Загальні втрати окупаційної армії
Від початку повномасштабної війни російська армія зазнає колосальних втрат. Станом на ранок 9 жовтня українські бійці вже знищили понад 62 тисячі окупантів. Окрім цього, загарбники втратили силу-силенну техніки, зокрема:
- 2 472 танки,
- 511 бойових броньованих машин,
- 1 459 артилерійських систем,
- 345 реактивних систем залпового вогню,
- 180 засобів ППО,
- 266 літаків,
- 234 гелікоптери,
- 1 079 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
- 246 крилатих ракет,
- 15 кораблів та катерів,
- 3 875 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 136 одиниць спеціальної техніки.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що 7 жовтня окупанти зазнали найбільших втрат на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.
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