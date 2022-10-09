Обидва безпілотники знищили сили протиповітряної оборони. Між знешкодженнями БпЛА минуло лише кілька годин.

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Зенітники збили 2 ворожі безпілотники за кілька годин

У ПК "Південь" розповіли, що близько 15:00 8 жовтня в Білгород-Дністровському районі Одещини сили протиповітряної оборони приземлили черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня. Тип ліквідованого БпЛА поки уточнюють.

Вже через 4,5 години захисники повідомили про ще одну втрату російської окупаційної армії. На підльоті з моря до Одещини ППО збила ще один ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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Загальні втрати окупаційної армії

Від початку повномасштабної війни російська армія зазнає колосальних втрат. Станом на ранок 9 жовтня українські бійці вже знищили понад 62 тисячі окупантів. Окрім цього, загарбники втратили силу-силенну техніки, зокрема:

2 472 танки,

511 бойових броньованих машин,

1 459 артилерійських систем,

345 реактивних систем залпового вогню,

180 засобів ППО,

266 літаків,

234 гелікоптери,

1 079 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

246 крилатих ракет,

15 кораблів та катерів,

3 875 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

136 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що 7 жовтня окупанти зазнали найбільших втрат на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

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