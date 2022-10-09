Оба беспилотника уничтожили силы противовоздушной обороны. Между обезвреживаниями БпЛА прошло всего несколько часов.

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Зенитники сбили 2 вражеских беспилотника за несколько часов

В ДК "Юг" рассказали, что около 15:00 8 октября в Белгород-Днестровском районе Одесщины силы противовоздушной обороны приземлили очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня. Тип ликвидируемого БПЛА пока уточняют.

Уже через 4,5 часа защитники сообщили об еще одной потере российской оккупационной армии. На подлете с моря в Одесскую область ПВО сбила еще один вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня.

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Общие потери оккупационной армии

С начала полномасштабной войны русская армия несет колоссальные потери. По состоянию на утро 9 октября украинские бойцы уже уничтожили более 62 тысяч оккупантов. Кроме этого, захватчики потеряли уйму техники, в частности:

2 472 танка,

511 боевых бронированных машин,

1 459 артиллерийских систем,

345 реактивных систем залпового огня,

180 средств ПВО,

266 самолетов,

234 вертолета,

1079 БпЛА оперативно-тактического уровня,

246 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров,

3 875 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

136 единиц специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что 7 октября оккупанты понесли наибольшие потери на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.

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