Про це розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Зауважимо, що іранські дрони російська армія маркує як "Герань-2".

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На Миколаївщині полюють на іранські дрони

Голова Миколаївської ОВА о 20:35 повідомив, що в області почалося полювання на "мопеди", тобто іранські дрони, які використовують окупанти.

Мінус 1 "мопед". 2 – ще в повітрі,
– зазначив Кім.

За інформацією телеграм-каналу monitor, у той час зафіксували політ безпілотника в бік Очакова.

Що відомо про іранські дрони

БпЛА Shahed-136 призначений для ураження цілей на дальній відстані, за різними даними від 200 до 900 кілометрів. Такі дрони здебільшого запускають парами з установки, замаскованої під вантажівку або вагон поїзда. Під час польоту двигун безпілотника видає характерний звук – шумить, як мопед чи бензопила.

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