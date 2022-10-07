Про це розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Зауважимо, що іранські дрони російська армія маркує як "Герань-2".

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На Миколаївщині полюють на іранські дрони

Голова Миколаївської ОВА о 20:35 повідомив, що в області почалося полювання на "мопеди", тобто іранські дрони, які використовують окупанти.

Мінус 1 "мопед". 2 – ще в повітрі,

– зазначив Кім.

За інформацією телеграм-каналу monitor, у той час зафіксували політ безпілотника в бік Очакова.

Що відомо про іранські дрони БпЛА Shahed-136 призначений для ураження цілей на дальній відстані, за різними даними від 200 до 900 кілометрів. Такі дрони здебільшого запускають парами з установки, замаскованої під вантажівку або вагон поїзда. Під час польоту двигун безпілотника видає характерний звук – шумить, як мопед чи бензопила.

Як Росія застосовує іранські дрони: коротко

Українські військові поступово адаптуються до іранських дронів Shahed-136. Відомо, що їх збивали як зі стрілецької зброї, так і з винищувачів та ЗРК.

Лише на Півдні знешкодили вже близько 50 безпілотників іранського виробництва.

Фахівці запевняють, що вони не здатні змінити ситуацію на фронті. Однак такі безпілотники загрожують цивільному населенню – окупанти можуть застосовувати їх для реалізації своїх терористичних намірів.

Так, вночі 5 жовтня росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе. У місті зафіксували 6 влучань. Внаслідок "прильотів" спалахнула масштабна пожежа.

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