Про це розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Зауважимо, що іранські дрони російська армія маркує як "Герань-2".
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На Миколаївщині полюють на іранські дрони
Голова Миколаївської ОВА о 20:35 повідомив, що в області почалося полювання на "мопеди", тобто іранські дрони, які використовують окупанти.
Мінус 1 "мопед". 2 – ще в повітрі,
– зазначив Кім.
За інформацією телеграм-каналу , у той час зафіксували політ безпілотника в бік Очакова.
Що відомо про іранські дрони
БпЛА Shahed-136 призначений для ураження цілей на дальній відстані, за різними даними від 200 до 900 кілометрів. Такі дрони здебільшого запускають парами з установки, замаскованої під вантажівку або вагон поїзда. Під час польоту двигун безпілотника видає характерний звук – шумить, як мопед чи бензопила.
Як Росія застосовує іранські дрони: коротко
- Українські військові поступово адаптуються до іранських дронів Shahed-136. Відомо, що їх збивали як зі стрілецької зброї, так і з винищувачів та ЗРК.
- Лише на Півдні знешкодили вже близько 50 безпілотників іранського виробництва.
- Фахівці запевняють, що вони не здатні змінити ситуацію на фронті. Однак такі безпілотники загрожують цивільному населенню – окупанти можуть застосовувати їх для реалізації своїх терористичних намірів.
- Так, вночі 5 жовтня росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе. У місті зафіксували 6 влучань. Внаслідок "прильотів" спалахнула масштабна пожежа.
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