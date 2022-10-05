Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, ці іранські безпілотники не здатні змінити ситуацію на фронті. Однак в тилу окупанти ще можуть наробити різних терактів.

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Іранські дрони – нова сторінка терористичної активності Росії

Як наголошує Грабський, не існує системи ППО, яка б гарантовано збивала усі повітряні цілі. Саме тому не варто дивуватися, чому окупантам вдалося прорватися до Білої Церкви. Важливо, що частину дронів вдалося збити на іншому напрямку – на Півдні.

Ми збили половину. Непоганий результат. Ці дрони становлять небезпеку, але не для військових. Вони знають, що з ними робити. Вони становлять небезпеку для цивільних людей та стаціонарних цивільних об'єктів. Їх можна сприймати як нову сторінку терористичної активності Росії у війні,

– зазначив Грабський.

Він додав, що у російських пабліках в соцмережах вже погрожують, що ця зброя може серйозно ускладнити життя цивільним українцям взимку. Тому зараз потрібно вчитися вчасно виявляти їх та знищувати, щоб вберегти об'єкти в тилу.

Не варто забувати, що кількість цих дронів не є безмежною. Зараз окупанти намагаються психологічно натиснути ними. Однак потрібно зберігати холодний розум та навчитися ще ефективніше збивати іранські дрони й подумати, як вберегти об'єкти інфраструктури.

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