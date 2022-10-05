Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, эти иранские беспилотники не способны изменить ситуацию на фронте. Однако в тылу оккупанты еще могут наделать разных терактов.

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Иранские дроны – новая страница террористической активности России

Как отмечает Грабский, не существует системы ПВО, которая бы гарантированно сбивала все воздушные цели. Именно поэтому не стоит удивляться, почему оккупантам удалось прорваться в Белую Церковь. Важно, что часть дронов удалось сбить на другом направлении – на Юге.

Мы сбили половину. Хороший результат. Эти дроны представляют опасность, но не для военных. Они знают, что с ними делать. Они представляют опасность для гражданских людей и стационарных гражданских объектов. Их можно воспринимать как новую страницу террористической активности России в войне,

– отметил Грабский.

Он добавил, что в российских пабликах в соцсетях уже угрожают, что это оружие может серьезно усложнить жизнь гражданским украинцам зимой. Поэтому сейчас нужно учиться своевременно обнаруживать их и уничтожать, чтобы уберечь объекты в тылу.

Не стоит забывать, что количество этих дронов не безгранично. Сейчас оккупанты пытаются психологически надавить ими. Однако нужно сохранять холодный ум и научиться эффективнее сбивать иранские дроны и подумать, как уберечь объекты инфраструктуры.

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