Соответствующую информацию сообщила заместитель министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер 30 сентября. По ее словам, США видели показания по поводу иранских дронов.

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Иранские дроны не так эффективны, как думалось

Мы уже увидели свидетельство того, что беспилотные летательные аппараты, которые связываются с Ираном, уже потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине,

– заявила чиновница.

По ее словам, иранские дроны:

не обеспечивают России технологическое превосходство в полномасштабной войне;

мнение, что они дают возможность некоего технологического скачка, просто не подтверждается данными.

Следует вспомнить, что Россия закупила иранские дроны для войны против Украины. Предварительно известно, что украинская ПВО массово сбивает иранские дроны-камикадзе в небе над нашим государством. В частности, это происходит вдвое чаще, чем они достигают цели.

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