Відповідну інформацію повідомила заступниця заступника міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер 30 вересня. За її словами, США бачили свідчення щодо іранських дронів.

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Іранські дрони не такі ефективні, як думалося

Ми вже побачили свідчення того, що безпілотні літальні апарати, які пов'язують з Іраном, уже зазнали численних невдач на полі бою в Україні,

– заявила чиновниця.

За її словами, іранські дрони:

не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні;

думка, що вони дають змогу зробити якийсь технологічний стрибок, просто не підтверджується даними.

Варто пригадати, що Росія закупила іранські дрони для війни проти України. Попередньо відомо, що українська ППО масово збиває іранські дрони-камікадзе у небі над нашою державою. Зокрема, це відбувається вдвічі частіше, ніж вони досягають цілі.

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