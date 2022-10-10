Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прокомментировал ночные прилеты. По его словам, оккупанты выпустили 10 ракет С-300.

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В результате обстрела пострадали гражданские объекты

Как сообщил Ким, по предварительной информации, жертв в результате ракетного удара нет.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские террористы обстреляли Николаев около 1 часа ночи. Николаевский городской глава тоже заявил, что предварительно, без жертв.

Вместе с тем Сенкевич заявил, что в результате обстрела пострадали гражданские объекты. В настоящее время идет осмотр мест обстрелов.

Ракетные удары оккупантов

В ночь на 10 октября Россия в очередной раз за последние дни нанесла почти десяток ракетных ударов по Запорожью. Оккупанты разрушили жилое многоэтажное здание в центре города.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в результате ракетного удара есть пострадавшие. Взрывы в Запорожье раздались почти одновременно с сигналами воздушной тревоги.

Также утром 10 октября по всей Украине кроме оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Виталий Ким сообщил, что две группы российских самолетов ТУ-95 полетели на пусковой рубеж.

Кроме того, около 8:20 появилась информация о взрывах в Киеве и Днепре.

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