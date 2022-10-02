Окупанти запустили 7 іранських безпілотників Shahed 136. Однак більшість таки вдалося приземлити.

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Успішне збиття безпілотників

Командування Повітряних Сил повідомило, що успішне приземлення іранських дронів-камікадзе відбулося завдяки зусиллям Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад. Саме вони збили 5 безпілотників.

5 із 7 "Shahed-136" знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України,

– йдеться в повідомленні Повітряних Сил.

Під час повітряної тривоги уночі росіяни атакували Миколаївщину дронами-камікадзе і близько 2:00 вибухи пролунали у Миколаєві. У коментарі Суспільному пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук повідомив, що унаслідок ворожих атак постраждали 7 людей, які отримали легкі ушкодження.

Іранські безпілотники на озброєнні Росії: головне

Після переговорів між Москвою та Тегераном та візиту диктатора Владіміра Путіна до Ірану, останній продав Росії дрони-камікадзе, щоправда, точна кількість безпілотників невідома.

Окупанти почали активно використовувати ці дрони для атак Півдня. Зокрема Одеси та області. Однак ЗСУ щоразу вдосконалюють свої вміння з приземлення цих безпілотників.

Головною ознакою атак дронами є характерний звук, схожий на роботу бензопили чи мопеда. Тому українців просять реагувати на такі звуки та переходити в укриття.

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