Оккупанты запустили 7 иранских беспилотников Shahed 136. Однако большинство все-таки удалось приземлить.

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Успешное сбитие беспилотников

Командование Воздушных Сил сообщило, что успешное приземление иранских дронов-камикадзе произошло благодаря усилиям Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад. Именно они сбили 5 беспилотников.

5 из 7 "Shahed-136" уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады,

– говорится в сообщении Воздушных Сил.

Во время воздушной тревоги ночью россияне атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе и около 2:00 взрывы прогремели в Николаеве. В комментарии Суспільному пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук сообщил, что в результате вражеских атак пострадали 7 человек, которые получили легкие повреждения.

Иранские беспилотники на вооружении России: главное

После переговоров между Москвой и Тегераном и визита диктатора Владимира Путина в Иран, последний продал России дроны-камикадзе, правда, точное количество беспилотников неизвестно.

Оккупанты начали активно использовать эти дроны для атак Юга. В частности Одессы и области. Однако ВСУ каждый раз совершенствуют свои умения по приземлению этих беспилотников.

Главным признаком атак дронами является характерный звук, похожий на работу бензопилы или мопеда. Поэтому украинцев просят реагировать на такие звуки и переходить в укрытие.

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