Перші повідомлення про вибух з'явилися о 01:04. Повітряну тривогу у місті оголосили о 01:05.

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Згодом місцеві телеграм-канали повідомили, що ворог влучив у багатоповерхівку та зруйнував декілька поверхів. На місце інциденту негайно прибули рятувальники. Вони вже розпочали роботу.

За даними телеграм-каналів, під завалами перебувають люди.

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Зауважте! На Півдні України у ніч на 13 жовтня лунає повітряна тривога. Людей просять залишатися в укриттях, адже зафіксували роботу іранських дронів-камікадзе.

Повітряні тривоги можуть бути довшими

Юрій Ігнат – речник командування Повітряних сил ЗСУ – повідомив, що повітряні тривоги можуть тривати в Україні довше, аніж звиклося. Причиною є іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Чому так довго тривоги? Одразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрона не є високою 120 – 150 кілометрів на годину. І він довго летить і може корегувати маршрут. Отже, тривога буде дещо довшою,

– заявив Ігнат.

Упродовж останніх днів дрони-камікадзе активно атакують Україну. Водночас герої, які бережуть українське небо, вже навчилися їх збивати.

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