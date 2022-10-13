Перші повідомлення про вибух з'явилися о 01:04. Повітряну тривогу у місті оголосили о 01:05.
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Згодом місцеві телеграм-канали повідомили, що ворог влучив у багатоповерхівку та зруйнував декілька поверхів. На місце інциденту негайно прибули рятувальники. Вони вже розпочали роботу.
За даними телеграм-каналів, під завалами перебувають люди.
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Повітряні тривоги можуть бути довшими
Юрій Ігнат – речник командування Повітряних сил ЗСУ – повідомив, що повітряні тривоги можуть тривати в Україні довше, аніж звиклося. Причиною є іранські дрони-камікадзе Shahed-136.
Чому так довго тривоги? Одразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрона не є високою 120 – 150 кілометрів на годину. І він довго летить і може корегувати маршрут. Отже, тривога буде дещо довшою,
– заявив Ігнат.
Упродовж останніх днів дрони-камікадзе активно атакують Україну. Водночас герої, які бережуть українське небо, вже навчилися їх збивати.
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