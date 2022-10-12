Деталі розповів Юрій Ігнат – речник командування Повітряних сил ЗСУ – в ефірі телемарафону. Причина – застосування повільних іранських дронів-камікадзе.

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Під час коментаря Ігнат заявив, що у той час в декількох областях України оголосили сигнал повітряної тривоги. "Працювали" дрони-камікадзе, які нещодавно завезли до Білорусі.

Чому так довго тривоги? Одразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрона не є високою 120 – 150 кілометрів на годину. І він довго летить і може корегувати маршрут. Отже, тривога буде дещо довшою,

– заявив Ігнат.

Що відомо про іранські дрони

Росія активно застосовує для атак іранські дрони-камікадзе. Мовиться про Shahed-136 – безпілотні літальні апарати з бойовою частиною. Вони вирізняються тим, що здатні тривалий час у режимі очікування перебувати в повітрі в районі цілі, а також – оперативно атакувати, коли отримають команду від оператора.

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