Детали рассказал Юрий Игнат – спикер командования Воздушных сил ВСУ – в эфире телемарафона. Причина – применение медленных иранских дронов-камикадзе.

Заметьте Ничего лишнего: что стоит брать с собой в укрытие во время воздушной тревоги

В ходе комментария Игнат заявил, что в то время в нескольких областях Украины объявили сигнал воздушной тревоги. "Работали" дроны-камикадзе, которые недавно завезли в Беларусь.

Почему так долго тревоги? Сразу объясню жителям западных областей и других. Потому что скорость дрона не высока – 120 – 150 километров в час. И он долго летит и может корректировать маршрут. Следовательно, тревога будет несколько длиннее,

– заявил Игнат.

Что известно об иранских дронах

Россия активно применяет для атак иранские дроны-камикадзе. Речь идет о Shahed-136 – беспилотных летательных аппаратах с боевой частью. Они отличаются тем, что способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели, а также оперативно атаковать, когда получат команду от оператора.

Заметьте – Германия передаст ВСУ дополнительные MARS II и PzH2000: смотрите видео