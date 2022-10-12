Володимир Зеленський поділився кадрами з обстріляних міст. Президент України подякував усім, хто допомагає у ліквідації наслідків ударів.

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Як країна оговтується після масованої ракетної атаки

На відео, яке оприлюднив президент, видно, як різні регіони країни намагаються відновитися після завданих ударів. На кадрах видно, що країна-агресорка пошкодила багато критичної інфраструктури у містах.

Як Україна відновлюється після ракетної атаки: дивіться відео

Володимир Зеленський висловив слова подяки рятувальникам, лікарям, енергетикам та працівникам комунальних служб. Також президент згадав працівників місцевої влади, очільників місцевого самоврядування та урядовців, які працювали злагоджено та ефективно.

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Окупантам вдалося створити Україні проблеми

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль розповіла про ситуацію в енергосекторі України після масованих ракетних атак 10-11 жовтня. Окупанти пошкодили 30% підстанцій, які розподіляють енергоресурс.

За словами радниці, руйнування, яких завдали росіяни, не є критичними. Проте вони відбулися одночасно і через це виникли певні труднощі.

Це складна робота для енергетиків та ремонтних бригад, їм доводиться працювати цілодобово, аби у домівках була електрика,

– каже Лана Зеркаль.

Такого масштабу руйнувань по всій країні ніхто не очікував. Але, за словами Лани Зеркаль, українці обов'язково все полагодять і відновлять.

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