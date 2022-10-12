Деякі підстанції сильно пошкоджені, а деякі – знищені повністю. Для їх ремонту необхідно знизити навантаження на магістральні мережі, тому диспетчерський центр Укренерго вимушено застосував обмеження споживачів в декількох областях.
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До споживання електроенергії ставтеся відповідально
Як повідомив оператор системи передачі електроенергії, 12 жовтня зафіксували, що українці з восьмої ранку споживали на 6% більше електроенергії, ніж учора. Тому обмеження на споживання електроенергії ввели у:
- Києві
- Київській області,
- Чернігівській області,
- Черкаській області,
- Житомирській області,
- Харківській області,
- Сумській області.
В компанії попросили добровільно зменшити споживання електроенергії і ставитися до нього розумно. В компанії не закликають вмикати світло та електроприлади на увесь день, однак обмежити користування потрібно:
- вранці – з 8 до 11 години;
- ввечері – з 17 до 23 години.
Ніч – найкращий час для потужних електроприладів
В Укренерго підкреслили, що найменший рівень споживання електроенергії вночі. Відтак саме вночі краще користуватися приладами, які споживають багато енергії. Такими як обігрівачі, пральні машини, бойлери, посудомийки тощо.
Кожен неувімкнений прилад – допомога енергетику, який в цей момент лагодить проводи на висоті 30 метрів або трансформатор, щоб забезпечити вам стале енергоживлення,
– зазначили в Укренерго.
Якщо ж потрібно запустити їх в інший час, то варто не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно. Особливо вранці та ввечері, коли споживання найбільше.
Споживання електроенергії: останні новини
- Після масованого ракетного удару Росії практично у половині регіонів пошкоджена критична інфраструктура. Для відновлення стабільної роботи електросистеми в Укренерго анонсували віялові відключення та зазначили, що вони можуть тривати декілька днів.
- Зменшити користування електроенергією у пікові години закликав й президент Володимир Зеленський. Сказав він про це під час вечірнього звернення 11 жовтня та наголосив, що якби не удари 11 жовтня, то вже поновили б енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили напередодні.
- У мережі появились графіки та перелік міст, де будуть здійснювати аварійні відключення світла. Це відбуватиметься, зокрема, у Києві, Черкаській, Сумській, Тернопільській та інших областях.
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