Після масованої ракетної атаки росіян практично у половині регіонів пошкоджена критична інфраструктура. В ефірі "Єдиних новин" про це повідомив очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Відключення електроенергії можуть тривати декілька днів

Станом на вечір 10 жовтня у більшості областей вдалося повністю чи майже повністю відновити електропостачання. Відновлювальні роботи тривають ще у п'яти регіонах. Очільник "Укренерго" зазначив, що там, де руйнування найбільші, потрібно дещо більше часу для відновлення.

Очікуємо, що в найближчі години й дні зможемо відновити надійне енергопостачання для всіх споживачів,

– наголосив Володимир Кудрицький.

Також він попередив, що протягом декількох наступних днів можуть тривати віялові відключення електроенергії. Це потрібно, щоб дати можливість ремонтним бригадам, які працюють цілодобово, відновити електромережу та якнайшвидше забезпечити надійне електропостачання.

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Контрольовані обмеження споживання будуть тимчасовими. За словами Кудрицького, "декілька годин, не більше". Вони здійснюватимуться у повній координації з диспетчерами "Укренерго": "Це абсолютно стабільний і безпечний для енергосистеми процес, який покликаний зберегти баланс в енергосистемі й пришвидшити відновлення електромереж".

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