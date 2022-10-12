Про це 24 каналу розповіла радниця міністра енергетики, надзвичайна та повноважна амбасадорка Лана Зеркаль. Вона також зазначила, що у цьому Фонді вже є 500 тисяч євро від Данії, 10 мільйонів від Німеччини та 10 мільйонів доларів від Британії, їх потрібно письмово оформити.
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"Але це тільки початок, всі розуміють, що потрібно підтримувати нас, бо без підтримки нам буде дуже важко та іноді взагалі неможливо пройти цей зимовий період", – каже Зеркаль.
Такого масштабу руйнувань, яких зазнали ми зараз – це важко було передбачити. Якщо говорити про відсоткове співвідношення, то пошкоджені 30% підстанцій, які розподіляють енергоресурс,
– додає вона.
Чи є критичними руйнування після обстрілів 10-11 жовтня
Ці руйнування не є критичними на зиму, каже Лана Зеркаль, але складнощі виникли через те, що руйнування відбулися одночасно.
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"Це складна робота для енергетиків та ремонтних бригад, їм доводиться працювати цілодобово, аби у домівках була електрика", – додає фахівчиня.
Звичайно, такого масштабу не було – ми зіштовхнулися із потребою ремонту по всій країні. Але наші люди неймовірні, тому все полагодимо.
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