Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він повідомив, що вже найближчим часом готовність житлових будинків і теплових мереж наблизиться до показника у 100% в регіонах, де відсутні активні бойові дії.

До речі "Нафтогаз" збирається побудувати у Львові та Житомирі ТЕЦ на альтернативному паливі

Головне завдання уряду – завершити підготовки до опалювального сезону

Прем'єр наголосив, що протягом останніх пів року уряд вів підготовку за трьома основними напрямками, аби стабільно пройти опалювальний сезон взимку. Шмигаль розповів, що в сховищах Україна має майже 14 мільярдів кубів газу, а також накопичила близько 2 мільйонів тонн вугілля.

Перший напрямок – це накопичення необхідних для проходження опалювального сезону ресурсів. Зараз у наших підземних газосховищах маємо майже 14 мільярдів кубів газу. Розраховуємо також на додаткові обсяги імпортного газу від наших партнерів. Про це говорили зі США, Великою Британією, Норвегією. Стосовно вугілля. Накопичили близько 2 мільйонів тонн. До старту опалювального сезону будемо заповнювати всі наявні в Україні склади,

– розповів прем'єр.

Крім того, уряд виділив кошти на закупівлю деревини, зокрема в районах, які прилеглі до зони бойових дій.

"Уряд уже виділив обласним військовим адміністраціям 562 мільйони гривень субвенції на закупівлю деревини. Йдеться насамперед про прилеглі до зони бойових дій регіони. Важливо швидко розподілити ресурси в ті громади, де вони дійсно будуть потрібними", – розповів Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що є достатній ресурс електроенергії завдяки роботі атомних електростанцій. За словами Шмигаля, інтеграція до європейської енергосистеми ENTSO-E дозволяє Україні в разі потреби отримати допомогу від європейських партнерів.

"Нафтогаз" закупляє газ у приватних видобувників

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що інфраструктурна готовність підземних газових сховищ складає 100%.

Зокрема, станом на початок жовтня сховища закачано 13,9 мільярда кубічних метрів. До того ж закачування активно триває.

Крім того, "Нафтогаз" закупляє газ у приватних видобувників. Нині вже купили понад 200 мільйонів кубометрів.

Також в Україні спростили процедуру закупівлі дров. Це зробили, аби людям було легше пережити зиму.

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