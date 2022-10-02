Повідомляється, що загальна потужність ТЕЦ складатиме 90 МВт теплової енергії та 11 МВт електричної. Будівництво у Львові планують закінчити в першому кварталі 2023 року, в Житомирі – в четвертому кварталі 2023 року.

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У Львові нова ТЕЦ буде першою на альтернативному паливі

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, компанія вже допомагає українським містам переводити свої ТЕЦ з газу на біопаливо (йдеться про проєкти у Житомирі, Львові, Охтирці) і готовий підтримувати й інші міста у цьому напрямку.

Мер Житомира Сергій Сухомлин зазначив, що спільно з "Нафтогазом" місто реалізує проєкт, який вже за рік зможе забезпечити виробництво 50 МВт енергії, які генеруватимуться з альтернативних видів палива.

Він додав, що у 2015 році Житомир споживав за рік 93 мільйонів кубометрів газу, а вже цього опалювального сезону має бути не більше 45 мільйонів метрів кубічних. Через рік місто планує використовувати лише 10% від того, що було у 2015 році.

Львівський міський голова Андрій Садовий зазначив, що нова ТЕЦ у Львові буде першою на альтернативному паливі, яке покриватиме близько чверті потреб міста в теплі.

У планах Нафтогазу побудувати щонайменше 9 біоТЕЦ та біокотелень у 8 регіонах України загальною потужністю 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної.

Компанія має амбітну мету стати найбільшим генератором тепла з біомаси до 2027 року та забезпечити заміщення близько 2 мільярдів кубометрів природного газу.

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