Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про підсумки засідання Антикризового енергетичного штабу. Зокрема, під час нього обговорювали стан підготовки до опалювального сезону, роботу підприємств паливно-енергетичного комплексу на осінньо-зимовий період та ліквідацію наслідків російської військової агресії в електроенергетичних системах.

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Шмигаль розповів про готовність України до зими

За даними Мінрегіону, готовність України до опалювального сезону становить 88%. Шмигаль зазначив, що в першій декаді жовтня цей показник повинен наблизитись до 100%.

Голови майже 140 міст разом із Мінрегіоном та "Нафтогазом" провели посилену підготовку до зими. Розроблено антикризові плани кожної області,

– зауважив прем'єр.

Він додав, що також на засідання заслухали інформацію Міненерго щодо накопичення енергоресурсів. За інформацією міністра, наразі Україна має:

приблизно 2 мільйони тонн вугілля,

майже 14 мільярдів кубічних метрів газу.

"Поставив завдання перед НАК "Нафтогаз" та Міненерго збільшити на початок опалювального сезону кількість газу, вугілля та мазуту", – розповів Шмигаль.

Окрім цього, під час засідання заслухали керівника Держінспекції з енергетичного нагляду щодо ремонтних програм та керівника НКРЕКП щодо фінансового стану підприємств енергетичної галузі.

Уся Європа готується до найскладнішої зими через агресію росії. Україна також має достойно та зібрано пройти цей опалювальний сезон,

– наголосив прем'єр.

Шмигаль підсумував, що за результатами роботи Антикризового енергетичного штабу дали завдання максимально пришвидшитись у питанні накопичення енергоресурсів та розробити плани їхнього ощадливого використання в осінньо-зимовий період. Зокрема, розглянути можливості:

оперативного збільшення власного видобутку газу та вугілля,

корегування енергобалансів,

стимулювання зменшення споживання електроенергії в пікові години.

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