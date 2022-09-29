Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об итогах заседания Антикризисного энергетического штаба. В частности, во время него обсуждали состояние подготовки к отопительному сезону, работу предприятий топливно-энергетического комплекса на осенне-зимний период и ликвидацию последствий российской военной агрессии в электроэнергетических системах.

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Шмыгаль рассказал о готовности Украины к зиме

По данным Минрегиона, готовность Украины к отопительному сезону составляет 88%. Шмыгаль отметил, что в первой декаде октября этот показатель должен приблизиться к 100%.

Главы почти 140 городов вместе с Минрегионом и "Нафтогазом" провели усиленную подготовку к зиме. Разработаны антикризисные планы каждой области,

– заметил премьер.

Он добавил, что также на заседании заслушали информацию Минэнерго о накоплении энергоресурсов. По информации министра, сейчас Украина имеет:

примерно 2 миллиона тонн угля,

около 14 миллиардов кубических метров газа.

"Поставил задачу перед НАК "Нафтогаз" и Минэнерго увеличить на начало отопительного сезона количество газа, угля и мазута", – рассказал Шмыгаль.

Кроме этого, во время заседания заслушали руководителя Госинспекции по энергетическому надзору по ремонтным программам и руководителя НКРЭКУ по финансовому состоянию предприятий энергетической отрасли.

Вся Европа готовится к самой сложной зиме из-за агрессии россии. Украина также должна достойно и собранно пройти этот отопительный сезон,

– подчеркнул премьер.

Шмыгаль подытожил, что по результатам работы Антикризисного энергетического штаба дали задачу максимально ускориться в вопросе накопления энергоресурсов и разработать планы их экономного использования в осенне-зимний период. В частности, рассмотреть возможности:

оперативного увеличения собственной добычи газа и угля,

корректировки энергобалансов,

стимулирования уменьшения потребления электроэнергии в пиковые часы.

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