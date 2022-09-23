Так, Україна розраховує отримати додаткові 2 мільярди кубів від США. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу.

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Скільки треба газу на опалювальний сезон

За словами Шмигаля, Україна до опалювального сезону планує накопичити до 15 мільярдів кубометрів газу. На сьогодні в підземних сховищах вже перебуває понад 13,2 мільярда кубометрів газу. Водночас споживання зменшилося вдвічі порівняно з періодом до війни.

Премʼєр-міністр зазначив, що до 1 жовтня буде накопичено між 14,5 – 15 мільярдів кубів в наших сховищах. До того ж наша країна має домовленість зі Сполученими Штатами про надання від американських видобувників газу 2 мільярди кубів протяг 4 кварталу цього і першого кварталу наступного року.

Окрім цього, Україна веде перемовини з північними країнами, Норвегією і консорціумом країн, про надання також фізичних об'ємів газу для нашої країни.

Шмигаль додав, що такі обсяги достатні, аби стабільно пройти опалювальний сезон з точки зору забезпечення газом. За його словами, ця зима буде найважча, тому потрібно готуватися до найскладніших сценаріїв, які повʼязані з військовими ризиками.

Нагадаємо, що цьогоріч Україну чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температуру в приміщеннях встановлять на рівні 17 – 18 градусів, що приблизно на 4 градуси нижче за норму.

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