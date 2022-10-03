Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. За його словами, нині компанія розпочала закупівлю газу у приватних видобувників.
Важливо Росія спробує зірвати опалювальний сезон в Україні: чи зможемо завадити ворогу
Скільки газу є в підземних сховищах
Станом на початок жовтня сховища закачано 13,9 мільярда кубічних метрів. До того ж закачування активно триває.
Крім того, "Нафтогаз" закупляє газ у приватних видобувників. Нині вже купили понад 200 мільйонів кубометрів.
Україна планує отримати газ від США
Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що Україна планує отримати додаткові 2 мільярди кубів від США. Це має відбутися протягом 4 кварталу цього і першого кварталу наступного року.
Опалювальний сезон в Україні: останні новини
- В Україні спростили процедуру закупівлі дров. Це зробили, аби людям було легше пережити зиму.
- Опалювальний сезон 2022 / 2023 буде для України дуже складним. Втім, у Міністерстві енергетики заявили, що газу для побутового споживання має вистачити.
Варте уваги – Українців чекає складний опалювальний сезон: дивіться відео