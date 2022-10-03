Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. За його словами, нині компанія розпочала закупівлю газу у приватних видобувників.

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Скільки газу є в підземних сховищах

Станом на початок жовтня сховища закачано 13,9 мільярда кубічних метрів. До того ж закачування активно триває.

Крім того, "Нафтогаз" закупляє газ у приватних видобувників. Нині вже купили понад 200 мільйонів кубометрів.

Україна планує отримати газ від США

Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що Україна планує отримати додаткові 2 мільярди кубів від США. Це має відбутися протягом 4 кварталу цього і першого кварталу наступного року.

Опалювальний сезон в Україні: останні новини

В Україні спростили процедуру закупівлі дров. Це зробили, аби людям було легше пережити зиму.

Опалювальний сезон 2022 / 2023 буде для України дуже складним. Втім, у Міністерстві енергетики заявили, що газу для побутового споживання має вистачити.

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