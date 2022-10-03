Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, сейчас компания приступила к закупке газа у частных добытчиков.

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Сколько газа в подземных хранилищах

По состоянию на начало октября в хранилища закачано 13,9 миллиарда кубических метров. К тому же закачка активно продолжается.

Кроме того, "Нафтогаз" закупает газ у частных добытчиков. Сейчас уже купили более 200 миллионов кубометров.

Украина планирует получить газ от США

Ранее Денис Шмыгаль сообщал, что Украина планирует получить дополнительные 2 млрд кубов от США. Это должно произойти в течение 4 квартала текущего и первого квартала следующего года.

Отопительный сезон в Украине: последние новости

В Украине упростили процедуру закупки дров. Это сделали, чтобы людям было легче пережить зиму.

Отопительный сезон 2022/2023 будет для Украины очень сложным. Впрочем, в Министерстве энергетики заявили, что газа для бытового потребления должно хватить.

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