О том, как пройдет отопительный сезон в военное время, рассказала советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль. Она отметила, что не может сказать, что газа не хватит даже центрального отопления.

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Могут ограничить бизнес, использующий газ как сырье

Для бизнеса, использующего газ в качестве сырья – например, для производств химических удобрений, – сейчас у нас есть избыток химических удобрений. Если у нас есть избыток удобрений сейчас, то, возможно, для этой отрасли не будет проблематичным, если их ограничат в потреблении природного газа,

– подчеркнула Зеркаль.

Советник главы Минэнерго отметила, что прежде всего важно определить, что является критическим на зимний период. На ограничения по газу сейчас идут европейцы. Однако они делают так, чтобы домохозяйства не тратили больше газа, чем им требовалось.

Европейцы тоже ограничивают потребление газа

Это уже сделали, например, те же венгры. Они определили так называемые "полочки", что до такого потребления стоимость газа одна, а если вы хотите больше, то ваша стоимость газа растет на порядки.

– объяснила советница министра.

Потребители, говорит Зеркаль, платят за газ очень мало – меньше, чем вся Европа. Парламент пока не разрешил повышение цен. Вместе с тем украинцы могут быть сознательными и экономить газ. Это важно не просто из-за сложного отопительного сезона, но и из-за принципа сознательного отношения к энергоносителям.

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Отопительный сезон 2022 – 2023: последние новости

В правительстве говорят, что состояние готовности к отопительному сезону составляет почти 60%. Если речь идет о сетях – 57%, об объектах теплоснабжения – 58%.

По словам Дениса Шмыгаля, уже 141 объект теплоснабжения и 2 ТЭЦ отремонтированы. Все они пострадали при обстреле.

На создание резервного запаса оборудование было выделено 1,4 миллиарда гривен. Это на тот случай, если инфраструктура испытывает повреждения.

Смотрите в видео – Омельченко о предстоящем отопительном сезоне: