Чтобы возобновить коммуникации, нужно полгода
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, комментируя отопительный сезон в регионе, заявил, что ситуация катастрофическая.
Кстати Это очень помогает, – Гайдай говорит, что на Луганщине начали работать партизаны
Он заявил, что физически и технически можно подвести газ в крупные города Луганской области. Но, несмотря на обещания оккупационных властей, тепла и газа в домах не будет из-за того, что внутри городов разбита инфраструктура.
Сергей Гайдай заявил, что ее нельзя восстановить. По его словам, чтобы наладить коммуникации, нужно ежедневно работать полгода и вложить много денег.
Они (россияне – 24 канал) даже сейчас ничего не делают в этом направлении. Поэтому в городах они ничего не сделают,
– заявил глава Луганской ОВА.
Украина проводит эвакуацию из Донбасса
- В Донецкой области 28 июля объявили о масштабной эвакуации. Ирина Верещук, возглавившая штаб по эвакуации жителей Донецкой области, призвала дончан эвакуироваться, поскольку существует риск осенью и зимой остаться без еды, лекарств и тепла.
- Следует отметить, что Кабинет министров Украины объявил об обязательной эвакуации из Донецкой области. Людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.
- Из Донецкой области планируют эвакуировать около 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч – это дети.
- Сергей Гайдай рассказал, что из Луганской области уже не проводится эвакуация. Вместо этого из Луганщины люди могут выехать в Донецкую область и эвакуироваться уже оттуда.
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