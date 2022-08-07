Чтобы возобновить коммуникации, нужно полгода

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, комментируя отопительный сезон в регионе, заявил, что ситуация катастрофическая.

Кстати Это очень помогает, – Гайдай говорит, что на Луганщине начали работать партизаны

Он заявил, что физически и технически можно подвести газ в крупные города Луганской области. Но, несмотря на обещания оккупационных властей, тепла и газа в домах не будет из-за того, что внутри городов разбита инфраструктура.

Сергей Гайдай заявил, что ее нельзя восстановить. По его словам, чтобы наладить коммуникации, нужно ежедневно работать полгода и вложить много денег.

Они (россияне – 24 канал) даже сейчас ничего не делают в этом направлении. Поэтому в городах они ничего не сделают,

– заявил глава Луганской ОВА.

Украина проводит эвакуацию из Донбасса

В Донецкой области 28 июля объявили о масштабной эвакуации. Ирина Верещук, возглавившая штаб по эвакуации жителей Донецкой области, призвала дончан эвакуироваться, поскольку существует риск осенью и зимой остаться без еды, лекарств и тепла.

Следует отметить, что Кабинет министров Украины объявил об обязательной эвакуации из Донецкой области. Людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.

Из Донецкой области планируют эвакуировать около 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч – это дети.

Сергей Гайдай рассказал, что из Луганской области уже не проводится эвакуация. Вместо этого из Луганщины люди могут выехать в Донецкую область и эвакуироваться уже оттуда.

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