Об этом в эфире Национального единого марафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует 24 канал. По его словам, украинские военные продолжают удерживать позиции в двух населенных пунктах Луганской области – Белогоровке и Верхнекаменке.
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"Все попытки наступлений россиян отбиваются. Никаких успехов у оккупантов там нет", – сообщил Гайдай.
Партизаны помогают сдерживать врага
Вдобавок во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области активизировалось партизанское движение.
"У нас начали работать партизаны, и достаточно удачно. Это не только расклейка листовок, но и уничтожение объектов инфраструктуры. Это очень помогает тормозить атаки и продвижение российской армии",
– подчеркнул глава Луганской ОВА.
В частности, в конце июля партизаны в Луганской области уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой. Это существенно усложнило врагу подвоз по железной дороге боеприпасов на фронт.
"Поздравления" от партизан в Троицком
Также партизаны держат в напряжении оккупантов в поселке городского типа Троицкое. Как сообщили в Луганской ОВА, там ждут деоккупацию и пугают россиян украинскими поздравлениями.
В поселке расклеили листовки, на которых указано, что "Троицкое – это Украина".
Партизанские открытки в Троицком Луганской области / фото из телеграм-канала Сергея Гайдая
Партизаны также намекают захватчикам, что им следует тренироваться произносить слово "паляница". Ведь Вооруженные Силы уже приближаются.
Партизаны указали, куда идти оккупантам / фото из телеграм-канала Сергея Гайдая
"Оккупантов становится с каждым днем все меньше, а еще меньшей становится их уверенность в своих силах! Потому что украинцы не молчат! Они будут бороться, пока не выгонят чужаков с нашей земли", – говорится в сообщении Луганской ОВА.
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Как партизаны работают в тылу врага
- Украинские партизаны активно работают во временно оккупированном Мариуполе . Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, они готовят для оккупантов "приятные сюрпризы".
- В Херсоне взорвался автомобиль с коллаборантами . Благодаря партизанам билеты на концерт Кобзона получил экипаж автомобиля так называемой полиции российских кафиров.
- В начале июля партизаны уничтожили вражеский склад боеприпасов у вокзала Херсона. Они также записали видеообращение и заявили, что не поддерживают ни одного пророссийского правительства, а предатели и причастны к оккупации уже в "списках смертников"