Про це в ефірі Національного єдиного марафону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує 24 канал. За його словами, українські військові продовжують утримувати позиції у двох населених пунктах Луганщини – Білогорівці та Верхньокам'янці.
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"Всі спроби наступів росіян відбиваються. Жодних успіхів у окупантів там немає", – повідомив Гайдай.
Партизани допомагають стримувати ворога
На додачу у тимчасово окупованих населених пунктах Луганщини активізувався партизанський рух.
"У нас почали працювати партизани, і достатньо вдало. Це не тільки розклеювання листівок, а ще й знищення об'єктів інфраструктури. Це дуже допомагає гальмувати атаки та просування російської армії",
– наголосив очільник Луганської ОВА.
Зокрема, наприкінці липня партизани на Луганщині знищили розподільчу коробку керування залізницею. Це суттєво ускладнило ворогу підвезення залізницею боєприпасів на фронт.
"Вітання" від партизанів у Троїцькому
Також партизани тримають у напрузі окупантів у селищі міського типу Троїцьке. Як повідомили у Луганській ОВА, там чекають на деокупацію і лякають росіян українськими вітаннями.
У селищі розклеїли листівки, на яких вказано, що "Троїцьке – це Україна".
Партизанські листівки у Троїцькому на Луганщині / фото з телеграм-каналу Сергія Гайдая
Партизани також натякають загарбникам, що їм варто тренуватися вимовляти слово "паляниця". Адже Збройні Сили України вже наближаються.
Партизани вказали, куди йти окупантам / фото з телеграм-каналу Сергія Гайдая
"Окупантів стає з кожним днем все менше, а ще менше стає їхня впевненість у своїх силах! Бо українці не мовчать! Вони будуть боротися доти, доки не виженуть чужинців з нашої землі", – йдеться у повідомленні Луганської ОВА.
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Як партизани працюють в тилу ворога
- Українські партизани активно працюють в тимчасово окупованому Маріуполі. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, вони готують для окупантів "приємні сюрпризи".
- У Херсоні підірвалася автівка з колаборантами. Завдяки партизанам квитки на концерт Кобзона отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російських окупантів.
- На початку липня партизани знищили ворожий склад боєприпасів біля вокзалу Херсона. Вони також записали відеозвернення і заявили, що не підтримують жодного проросійського уряду, а зрадники й причетні до окупації вже у "списках смертників"