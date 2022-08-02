Мовить про Ізюмський напрямок. Зауважте, за оцінкою ISW, саме російські сили відповідальні за вбивство військовополонених в Оленівці.
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ЗСУ можуть контрнаступати на Ізюмському напрямку
російська армія перекидає свої війська з півночі Донеччини на Запоріжжя, а також призупиняє наступ на Слов'янськ.
Виведення військ, швидше за все, створить можливість для України розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку – так само як захоплення росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області,
– повідомили в американському Інституті вивчення війни.
Ба більше, передислокація російських військ у Запорізьку область передбачає, що:
- контрнаступ України не обмежуються Херсонською областю;
- ймовірно, відбуватиметься по всій південній осі.
Коротко про контрнаступ ЗСУ
- 28 липня британська розвідка повідомила, що український контрнаступ на Херсонщині набирає обертів. За даними розвідки, ЗСУ ефективно використовують новітню зброю, яку надали іноземні партнери, а втрата Херсона буде серйозною для росії.
- Наприкінці липня військовий експерт спрогнозував, який вигляд може мати контрнаступ ЗСУ. На думку Дениса Поповича, основний сценарій контрнаступу ЗСУ якраз полягатиме в тому, що ми будемо бити по мостах, переправах, знищувати склади та командні пункти.
- Також російських опозиційний журналіст Ігор Яковенко пояснив, що контрнаступ ЗСУ на Херсон буде серйозним випробуванням для російської армії.
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