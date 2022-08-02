Мовить про Ізюмський напрямок. Зауважте, за оцінкою ISW, саме російські сили відповідальні за вбивство військовополонених в Оленівці.

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ЗСУ можуть контрнаступати на Ізюмському напрямку

російська армія перекидає свої війська з півночі Донеччини на Запоріжжя, а також призупиняє наступ на Слов'янськ.

Виведення військ, швидше за все, створить можливість для України розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку – так само як захоплення росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області,
– повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Ба більше, передислокація російських військ у Запорізьку область передбачає, що:

  • контрнаступ України не обмежуються Херсонською областю;
  • ймовірно, відбуватиметься по всій південній осі.

Коротко про контрнаступ ЗСУ

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