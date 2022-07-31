Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, українські партизани не дають російським загарбникам розслабитися. Полювання триває.

Важливо Донецьк і Луганськ візьмемо скоріше, – речник InformNapalm про звільнення Донбасу

Скоро може статися щось цікаве

Андрющенко наголошує, що українські партизани щодня працюють в Маріуполі. Це непросто, але робота триває. Нещодавно вдалося спалити велике поле, звідки росіяни збиралися зібрати врожай. Воно розташоване поблизу складів з боєприпасами та ремонтної бази в напрямку Новоазовська.

За словами радника міського голови Маріуполя, усі окупанти "помарковані" – на них очікує розплата.

Ця мерзота має знати. Вони мають щодня обертатися. Окупанти почали трохи розслаблятися. Але тепер вже не розслабляються. Люди є, вони працюють. На всіх чекає відплата, – наголосив Андрющенко.

Андрющенко про українських партизанів в Маріуполі: дивіться відео

Додамо, російські окупанти побоюються українських партизанів. До прикладу, на Херсонщині загарбники намагаються в черговий раз посилити режим контролю за цивільними. Вони наростили кількість патрулів "поліції" та "комендатури", а також наставили більше блокпостів. Дійшло до того, що в деяких районах Херсона та області навіть не дозволяють їздити на електросамокатах, мопедах та мотоциклах.