Враг отошел с потерями

В Генштабе ВСУ в вечерней сводке рассказали, что украинские воины уже в который раз отбили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка – Верхнекаменское и Белогоровка – Верхнекаменское.

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Сообщается, что российским оккупантам пришлось отойти с потерями.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты на Краматорском направлении осуществляли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное.

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