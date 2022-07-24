О том, что происходит на передовой, доложили в Генштабе ВСУ. О ситуации на разных направлениях – ниже.
К теме ВСУ уже начали или готовятся начать контрнаступление на Херсонщине, – Институт изучения войны
Ситуация на Севере Украины
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. белорусские подразделения продолжают усиленно охранять границу в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.
На Северском направлении россияне открывали огонь в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское Сумской области. Также враг периодически проводит воздушную разведку у границы Сумской и Черниговской областей.
россияне обстреляли населенные пункты в Харьковской области
В Харьковском направлении армия врага гатила из ствольной и реактивной артиллерии возле Питомника, Петровки, Новониколаевки, Старого Салтова, Благодатного, Прудянки, Лесного Лебяжьего, Коробочкиного, Дергачей, Победы и других.
Ситуация в Харьковской области / Скриншот Liveuamap
Что происходит на Донбассе:
- На Славянском направлении во вражеский обстрел из артиллерии попали районы Чепиля, Богородичного и Адамовки.
- На Краматорском направлении вражеский огонь был возле Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Использовали россияне и беспилотник.
- На Бахмутском направлении захватчики ведут боевые действия, чтобы провести наступление на Бахмут и установить контроль над Углегорской ТЭС. Оккупанты обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру, используя штурмовую и армейскую авиацию.
- У Углегорской ТЭС ВСУ снова отбросили врага назад.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы были у Золотой Нивы, Угледара, Веселого, Авдеевки, Красногоровки и многих других. Вражеский беспилотник работал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках враг хочет усовершенствовать инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций.
Что происходит на Донбассе / Скриншот Liveuamap
Ситуация на Юге
На Южнобугском направлении россияне сосредоточились на удержании занимаемых позиций. Под обстрелы попали Красная Долина, Киселевка, Терновка, Добрянка, Александровка, Кобзарцев, Лепетиха.
Карта боевых действий по состоянию на 24 июля / Скриншот Liveuamap
Смотрите в видео – россияне теряют наступательный потенциал: