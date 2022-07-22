Российские оккупанты осуществили очередной обстрел мирных городов и сел на Донетчине. Наибольший удар враг нанес Краматорску – в результате его атаки уничтожена школа, два машиностроительных завода потерпели разрушения.

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Под завалами школы в Краматорске обнаружили погибших

Спасатели сообщили, что разбор завалов школы продолжается. По состоянию на 7 утра они обнаружили тела троих погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.

Война россии с Украиной: последние новости

Изоляция российских оккупантов от цивилизованного мира набирает обороты. Сами россияне везде видят врагов и увеличили список "недружественных стран".

СБУ задержала злоумышленников, обманом ввезших военную амуницию в Украину под видом гуманитарной помощи, а затем хотели продать. Рыночная цена бронежилетов и другого снаряжения, которое они собирались сбыть, составляет 8 миллионов гривен.

В Запорожье российские оккупанты начали выдавать российские пенсии. Стало известно, что рубли, которые раздает враг, фальшивые.

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