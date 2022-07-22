Російські окупанти здійснили черговий обстріл мирних міста та сіл на Донеччині. Найбільшого удару ворог завдав Краматорську – внаслідок його атаки знищена школа, два машинобудівні заводи зазнали руйнувань.

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Під завалами школи у Краматорську знайшли загиблих

Рятувальники повідомили про те, що розбір завалів школи триває. Станом на 7 ранку вони виявили тіла трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Війна росії з Україною: останні новини

Ізоляція російських окупантів від цивілізованого світу набирає обертів. Самі росіяни скрізь бачать ворогів та збільшили список "недружніх країн".

СБУ затримала зловмисників, які обманом завезли військову амуніцію в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, а потім хотіли продати. Ринкова ціна бронежилетів та іншого спорядження, яке вони збиралися збути, становить 8 мільйонів гривень.

На Запоріжжі російські окупанти почали видавати російські пенсії. Стало відомо, що рублі, які роздає ворог, фальшиві.

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