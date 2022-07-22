Українським правоохоронцям вдається протидіяти не лише ворожим агентам та колаборантам. Подекуди шкоди та збитків хочуть завдати й наші громадяни.

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Викриття "схеми" розкрадання амуніції для Нацгвардії

Служба безпеки України повідомила про ліквідацію розкрадання захисного спорядження Національної гвардії. Злочинці мали намір збути амуніцію вартістю в мільйони гривень.

Організатори оборудки намагались нелегально реалізувати майже 2 тисячі пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції на загальну суму понад 8 мільйонів гривень,

– йдеться в повідомленні.

Незаконну оборудку намагалися організувати керівник спеціалізованої мережі магазинів з продажу військового спорядження та директор столичної комерційної структури. Під час обшуків також було вилучено 120 тисяч набоїв для вогнепальної зброї, які не були зареєстровані.

Як розповіли в ДБР, зловмисники звернулися до однієї з військових частин з пропозицією привезти гуманітарну допомогу, щоб отримати сертифікати для уникнення проходження митних процедур та сплати мита.

Коли ж амуніція прибула в Україну, зловмисники запропонували військовій частині викупити спорядження за ринковою вартістю, а коли отримали відмову, то почали тиснути на військових. Також вони виставили товар у мережі магазинів.

Слідство триває, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

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