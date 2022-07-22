Украинским правоохранителям удается противодействовать не только вражеским агентам и коллаборантам. Местами вред и ущерб хотят нанести и наши граждане.

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Разоблачение "схемы" хищения амуниции для Нацгвардии

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации хищения защитного снаряжения Национальной гвардии. Преступники намеревались сбыть амуницию стоимостью в миллионы гривен.

Организаторы сделки пытались нелегально реализовать почти 2 тысячи пластин для бронежилетов, шлемов и другой военной амуниции на общую сумму более 8 миллионов гривен,

– говорится в сообщении.

Незаконную сделку пытались организовать руководитель специализированной сети магазинов по продаже военного снаряжения и директор столичной коммерческой структуры. Во время обысков также были изъяты 120 тысяч патронов для огнестрельного оружия, которые не были зарегистрированы.

Как рассказали в ГБР, злоумышленники обратились в одну из воинских частей с предложением привезти гуманитарную помощь, чтобы получить сертификаты во избежание прохождения таможенных процедур и уплаты пошлин.

Когда же амуниция прибыла в Украину, злоумышленники предложили воинской части выкупить снаряжение по рыночной стоимости, а когда получили отказ, начали давить на военных. Также они выставили товар в сети магазинов.

Следствие продолжается, подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

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