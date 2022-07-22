Настоящие деньги присвоили гауляйтеры Запорожья

Об этом журналистам 24 канала сообщили источники в разведке. Речь идет о том, что на оккупированной территории Запорожской области людям выдали российские пенсии наличными.

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Оказалось, что русские купюры – фальшивые. Все настоящие деньги себе присвоили гауляйтеры Запорожья.

На Запорожье сменился гауляйтер

Недавно оккупанты назначили нового "главу" оккупированного Запорожья. Им стал антон кольцов, являвшийся первым вице-губернатором Вологодской области россии.

кольцов в Запорожье заменил Евгения Балицкого, который недавно был гауляйтером оккупированной территории Запорожья. В июне стало известно, что коллаборант балицкий попросил кремль перевести его в Крым.

Россия хочет присоединить захваченные территории

Захватчики опасаются контрнаступления ВСУ, из-за чего пытаются как можно быстрее аннексировать оккупированные территории Украины. Чтобы установить контроль над оккупированными территориями, россияне вводят бивалютную зону, выплачивают пенсии в рублях, заставляют детей учиться по российской программе и т.д. Также в кремле упростили получение гражданства России для украинцев.

В разведке Минобороны Великобритании информировали, что Россия, вероятно, ищет конституционное решение проблемы оккупации. Россия готова фальсифицировать голосование для достижения приемлемого результата.

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Известно, что Россия планирует аннексировать оккупированную территорию Украины уже осенью этого года. В планы врага входят аннексии всей территории Донецкой и Луганской областей, а также части Херсонщины и Запорожья. Журналисты Вloomberg писали, что кремль планирует аннексировать пятую часть территории Украины, проведя псевдореферендум 15 сентября.

Стоит отметить, что российский диктатор владимир путин отдал приказ захватить и Харьковскую область.

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