Оккупанты привезли в энергоблок 14 единиц тяжелой техники. Об этом сообщает государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" 21 июля.

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россияне стягивают в ЗАЭС тяжелую технику

российские военные затянули не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС,

– говорится в сообщении.

Вся техника россиян с боекомплектом находится совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора. Она расположена близко к главному баку, где находится легковоспламеняющееся масло и взрывоопасный водород.

Риск пожара растет

Военная техника захватчиков сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к машине энергоблока №1. Следовательно, риск пожара многократно растет, а его тушение становится крайне проблематичным.

– отмечает "Энергоатом".

Пожар может произойти, например, из-за случайной детонации боекомплекта. Если это произойдет, то его масштабы могут быть равны тому, который произошел во время аварии на ЧАЭС.

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