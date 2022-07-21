Окупанти привезли в енергоблок 14 одиниць важкої техніки. Про це повідомляє державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 21 липня.

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росіяни стягують до ЗАЕС важку техніку

російські військові затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС,

– мовиться в повідомленні.

Уся техніка росіян з боєкомплектом перебуває зовсім поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Вона розміщена близько до головного баку, де міститься легкозаймисте масло та вибухонебезпечний водень.

Ризик пожежі зростає

Військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1. Відтак ризик пожежі багаторазово зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним,

– зазначає "Енергоатом".

Пожежа може статися, наприклад, через випадкову детонацію боєкомплекту. Якщо це відбудеться, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС.

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