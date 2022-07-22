Як повідомляють росЗМІ, список недружніх для росії країн поповнили відразу п'ять європейських держав. Зауважимо, що їхні представники на рівні з іншими членами ЄС напередодні ухвалили сьомий пакет санкцій проти країни-агресорки.

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До списку потрапили за "недружні дії"

Аж свербить написати, що відповідний список складають у країні, в якій найвагоміший аргумент у будь-якій суперечці – фраза "сам дурень". Тож не дивно, що щоразу перелік країн, які вважаються для росії ворожими, росте. Цього разу його поповнили Греція, Данія, Словенія, Хорватія, а також Словаччина.

Розпорядження, згідно з яким держави поповнили "чорний список", уже підписав прем'єр-міністр країни-агресорки міхаїл мішустін. В уряді росії також підкреслили, що ці держави тепер матимуть значно скромніше дипломатичне представництво. Мовиться про щонайбільше 34 людини від Греції, 20 – від Данії, а також 16 – від Словаччини.

Словенія та Хорватія не зможуть наймати співробітників у свої дипмісії та консульські установи,

– підкреслили у російському уряді.

Список недружніх країн з'явився у березні

Тоді через лічені дні після початку повномасштабного вторгнення у росії сформували список "недружніх країн". Відповідне доручення дав, ясна річ, владімір путін. Тоді до нього потрапили кілька десятків держав. Серед них – США, Велика Британія, а також Японія.

В той самий час надійшла ще одна директива від диктатора з кремля. Він зажадав, щоб усі держави, які потрапили до цього списку, за газ з росією розраховувались у рублях. Низка країн від цього відмовились відразу, наголосивши на порушенні договорів.

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