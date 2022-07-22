До російських окупантів після шалених втрат та безлічі провалів почало доходити, що вони за жодних обставин не зможуть виконати своїх початкових планів. Вони вирішили поки що "порізати" свої очікування та видати за "перемогу" усе те, чого їм вдасться досягнути у найближчій перспективі.

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Ювілей путіна та оголошення "перемога"

Зірка світу шахів та російський опозиціонер Гаррі Каспаров вважає, що російський президент владімір путін може оголосити про "перемогу" у війні з Україною в жовтні. 7 числа диктатор буде святкувати 70 років, і до цієї події він може приурочити "тріумф".

Я майже упевнений, що до 7 жовтня, до путінського ювілею – диктатори дуже люблять ювілеї, от йому буде 70 років, я думаю що під цю дату заплановано оголошення перемоги,

– вважає Каспаров.

На його думку, кремль вже почав розуміти те, що виграти війну вони не зможуть, а виснаження України, на яке вони сподівалися, більше буде стосуватися саме їх, адже санкції та ізоляція дуже сильно б'ють по їхніх ресурсах.

"Вони схочуть зафіксувати територіальні придбання, окопатися і вести переговори з позиції сили, як вважає Путін", – додав Каспаров.

Також гросмейстер зазначив, що західна зброя вганяє росіян у паніку, адже за дуже короткий проміжок часу усі їхні "надбання" у війні одразу стали сумнівними, а втримувати свої позиції їм буде вкрай важко.

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