Тепер кожен охочий може звернутися до лісництва та обрати необхідний товар. Така альтернатива допоможе пережити опалювальний сезон мешканцям звільнених з окупації територій, де відсутнє опалення. Про це повідомили в Мінреінтеграції.
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Як отримати дрова
Аби придбати дрова, треба тільки написати заяву до лісництва та оплатити товар.
Яке найближче, підкажуть в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Телефонуйте за номером:
- Дніпропетровське – (056) 726 –71 – 51;
- Запорізьке – (0612) 95 – 16 – 85;
- Харківське – (057) 716 – 05 – 52;
- Херсонське – (0552) 26 – 29 – 87.
Контакти інших територіальних відділень Держлісагентства можна знайти на сайті у розділі "Територіальні органи".
В Україні запрацює магазин "ДроваЄ"
Уже незабаром українці зможуть замовити дрова через інтернет. Для цього запустять сайт "ДроваЄ".
Аби придбати товар, варто зробити кілька простих кроків:
- зареєструватися на сайті;
- обрати лісгосп;
- визначитися з типом дров та необхідним об'ємом;
- здійснити оплату.
Запустити "ДроваЄ" планують у жовтні 2022 року.
Підготовка до опалювального сезону в Україні: що відомо
- За словами Шмигаля, Україна до початку опалювального сезону мають накопичити до 15 мільярдів кубометрів газу. Наразі у підземних сховищах уже є 13,2.
- Через повномасштабну війну цей опалювальний сезон в Україні буде найскладнішим.
- Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наша держава майже готова до опалювального сезону. Однак через бойові дії існують певні ризики.
- Посадовці запевнили: тарифи на газ не змінюватимуть. Також українці можуть оформити субсидію.
- У Луганській області опалювального сезону не буде взагалі. Окупанти знищили майже всю відповідну інфраструктуру. Очільник ОВА закликав мешканців евакуюватися.
- Російські військові зруйнували понад 200 українських котелень.
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