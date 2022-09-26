Тепер кожен охочий може звернутися до лісництва та обрати необхідний товар. Така альтернатива допоможе пережити опалювальний сезон мешканцям звільнених з окупації територій, де відсутнє опалення. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

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Як отримати дрова

Аби придбати дрова, треба тільки написати заяву до лісництва та оплатити товар.

Яке найближче, підкажуть в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Телефонуйте за номером:

Дніпропетровське – (056) 726 –71 – 51 ;

– ; Запорізьке – (0612) 95 – 16 – 85 ;

– ; Харківське – (057) 716 – 05 – 52 ;

– ; Херсонське – (0552) 26 – 29 – 87.

Контакти інших територіальних відділень Держлісагентства можна знайти на сайті у розділі "Територіальні органи".

В Україні запрацює магазин "ДроваЄ"

Уже незабаром українці зможуть замовити дрова через інтернет. Для цього запустять сайт "ДроваЄ".

Аби придбати товар, варто зробити кілька простих кроків:

зареєструватися на сайті;

обрати лісгосп;

визначитися з типом дров та необхідним об'ємом;

здійснити оплату.

Запустити "ДроваЄ" планують у жовтні 2022 року.

Підготовка до опалювального сезону в Україні: що відомо

За словами Шмигаля, Україна до початку опалювального сезону мають накопичити до 15 мільярдів кубометрів газу. Наразі у підземних сховищах уже є 13,2.

Через повномасштабну війну цей опалювальний сезон в Україні буде найскладнішим.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наша держава майже готова до опалювального сезону. Однак через бойові дії існують певні ризики.

Посадовці запевнили: тарифи на газ не змінюватимуть. Також українці можуть оформити субсидію.

У Луганській області опалювального сезону не буде взагалі. Окупанти знищили майже всю відповідну інфраструктуру. Очільник ОВА закликав мешканців евакуюватися.

Російські військові зруйнували понад 200 українських котелень.

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