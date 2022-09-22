Голова Луганської ОВА закликає місцевих евакуйовуватися. Виїхати можна через Запорізьку область або росію і країни Балтії.

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Зима буде тяжкою

В населених пунктах, які понад 4 місяці потерпали від обстрілів, провести опалення фактично нереально. Сергій Гайдай наголошує, що навіть у випадку швидкої деокупації області, обігріти населені пункти не вдасться.

Відремонтувати систему постачання, що є в містах, за такий короткий термін неможливо. Без неї відновлення теплових котлів, на жаль, не допоможе.

Влада закликає людей не поспішати повертатися до звільнених територій Луганщини на довгий період. За можливості, радять перезимувати в інших областях.

Зверніть увагу! Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає до евакуації жителів прифронтових областей. Мовиться про мешканців Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. На період зими людей просять переїхати до безпечніших областей, де розпочнеться опалювальний сезон.

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Ситуація на Луганщині: останні новини

Окупантам нічим утримувати фронт, тому вони активно мобілізують жителів тимчасово окупованих областей. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайди, 10 тисяч осіб вже забрали на вірну загибель. Це число росте з кожним днем. Чоловіки не виходять зайвий раз на вулицю, бо бояться, що їх примусово відправлять воювати .

вже забрали на вірну загибель. Це число росте з кожним днем. Чоловіки не виходять зайвий раз на вулицю, бо бояться, що їх . Ватажки бойовиків почали втікати з псевдореспубліки. Така їхня поведінка, швидше за все, спровокована потужним контрнаступом ЗСУ. Загарбники бояться, що до них доберуться і їм доведеться відповідати за скоєне. Тяжкі бої на Луганщині продовжуються, проте ЗСУ поступово просуваються вперед.

У ранковому зверненні Генштабу 22 вересня повідомили, що вороги насильно вивозять жителів сіл на Луганщині. Також вони викрали в місцевих машини-молоковози.

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