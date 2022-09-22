Голова Луганської ОВА закликає місцевих евакуйовуватися. Виїхати можна через Запорізьку область або росію і країни Балтії.
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Зима буде тяжкою
В населених пунктах, які понад 4 місяці потерпали від обстрілів, провести опалення фактично нереально. Сергій Гайдай наголошує, що навіть у випадку швидкої деокупації області, обігріти населені пункти не вдасться.
Відремонтувати систему постачання, що є в містах, за такий короткий термін неможливо. Без неї відновлення теплових котлів, на жаль, не допоможе.
Влада закликає людей не поспішати повертатися до звільнених територій Луганщини на довгий період. За можливості, радять перезимувати в інших областях.
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Ситуація на Луганщині: останні новини
- Окупантам нічим утримувати фронт, тому вони активно мобілізують жителів тимчасово окупованих областей. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайди, 10 тисяч осіб вже забрали на вірну загибель. Це число росте з кожним днем. Чоловіки не виходять зайвий раз на вулицю, бо бояться, що їх примусово відправлять воювати.
- Ватажки бойовиків почали втікати з псевдореспубліки. Така їхня поведінка, швидше за все, спровокована потужним контрнаступом ЗСУ. Загарбники бояться, що до них доберуться і їм доведеться відповідати за скоєне. Тяжкі бої на Луганщині продовжуються, проте ЗСУ поступово просуваються вперед.
- У ранковому зверненні Генштабу 22 вересня повідомили, що вороги насильно вивозять жителів сіл на Луганщині. Також вони викрали в місцевих машини-молоковози.
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